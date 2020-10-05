أوس أوس :"اثنين في الصندوق" قدم هذه الرسالة بنجاح

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:57 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان أوس أوس، إن أهم ما تعمد فريق عمل مسلسل "اثنين في الصندوق" توصيله في شكل رسالة هو ضرورة إنصاف فئة عمال النظافة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن هذه الفئة مظلومة بالمجتمع، في حين في أي بلد آخر يتم احترامهم، إلا أننا هنا ننظر لهم نظرة دونية ونعاملهم بتنمر شديد ونتجاهل مشاعرهم ومواهبهم.

وتابع: "كما اننا ننكر حقهم في أن يحبوا من طبقات أخرى، واستطعنا أن نقدم كل هذه الحالات في المسلسل ونكشف من يتنمر على جامعي القمامة البسطاء".


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