زيدان يرفص ضم هدف بايرن ميونخ









كشفت تقارير صحفية، عن سر رفض نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع مارك لوكا لاعب فريق إسبانيول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن تعاقده مع روكا خلال الفترة المقبلة، بعقد يمتد لمدة خمس سنوات مقبلة.





وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإنه تم عرض روكا على ريال مدريد، لكن الفريق الملكي رفض ضم اللاعب بناء على قرار من الفرنسي زين الدين زيدان.





وتابعت الشبكة، أن زيدان لديه أفكار واضحة أنه لن يبرم أي صفقة خلال الصيف الجاري، وسيكمل الموسم بالمجموعة التي يمتلكها.



