نجم الأهلي السابق يكشف عن هدف موسيماني مع الأهلي









كشف واحد من نجوم النادي الأهلي عن هدف بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء الفترة المقبلة كما أكد أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم في مباراة المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.





ويرى محمد عامر لاعب النادي الاهلي الاسبق، أن الاحمر تعاقد مع موسيماني من أجل تحقيق اللقب الافريقي.





وقال عامر خلال حواره لبرنامج الماتش: "الأهلي كان يبحث عن مدرب له خبرات في إفريقيا لرغبته في الحصول على اللقب هذا الموسم".





وتابع: "ولاد النادي الأهلي لن يحاربوا موسيماني خلال الفترة المقبلة، بل سيقدمون له الدعم من اجل الفريق"





كما أكد محمد عامر، نجم الأهلي السابق، أن كل لاعب شارك أمام المقاولون كان يقاتل في الملعب.





وأكمل: "كل لاعب شارك بمباراة المقاولون العرب كان يقاتل في الملعب، لإثبات أنه الأقدر بالتواجد أساسياً بالفترة المقبلة".



