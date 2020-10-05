نجم الأهلي السابق يكشف عن هدف موسيماني مع الأهلي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:42 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف واحد من نجوم النادي الأهلي عن هدف بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء الفترة المقبلة كما أكد أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم في مباراة المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

ويرى محمد عامر لاعب النادي الاهلي الاسبق، أن الاحمر تعاقد مع موسيماني من أجل تحقيق اللقب الافريقي.

وقال عامر خلال حواره لبرنامج الماتش: "الأهلي كان يبحث عن مدرب له خبرات في إفريقيا لرغبته في الحصول على اللقب هذا الموسم".

وتابع: "ولاد النادي الأهلي لن يحاربوا موسيماني خلال الفترة المقبلة، بل سيقدمون له الدعم من اجل الفريق"

كما أكد محمد عامر، نجم الأهلي السابق، أن كل لاعب شارك أمام المقاولون كان يقاتل في الملعب. 

وأكمل: "كل لاعب شارك بمباراة المقاولون العرب كان يقاتل في الملعب، لإثبات أنه الأقدر بالتواجد أساسياً بالفترة المقبلة".

واختتم: "الأهلي استحوذ على جميع مجريات المباراة، لكن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص، تواجد مدير فني جديد يمنح اللاعبين دوافع جديدة".

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موسيماني والاهلي الدوري المصري الأهلي

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