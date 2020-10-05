بعد استبعاد مرشحه المفضل.. بلاغ ضد أحد المواطنين لتطاوله على الدولة والقضاء

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:04 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل إلى المستشار النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد عادل المهندس لتطاوله على الدولة والقضاء بسبب استبعاد المرشح ضياء الدين داود عن دائرة دمياط وراس البر يطالب فيه بتقديمه لمحاكمة جنائية عاجلة.

وقال صبري في بداية بلاغه، إن المبلغ ضده نشر عبر صفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا يهاجم فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي والقضاء المصري.

واستطرد مؤكدًا قيام المشكو في حقه بنشر هذا المنشور متطاولًا على رئيس الجمهورية طاعنًا في أحكام القضاء واصفًا إياه بالقضاء الفاشل مشككًا في نزاهته وذلك من أجل يعود نائبه إلى البرلمان وليعلم أن ما جاء باستبعاده إنما بناءً علي حكم قضائي صادر من القضاء المصري مسببًا حيثيات الاستبعاد محددًا ما هي الشروط التي تخلف عليها المرشح من أجل استبعاده من تلك الانتخابات وأن هذه الأمور تدور بوصف القانون لا بوصف الأهواء ولا تملك للمبلغ ضده الجراءة في الطعن في قضاء مصر الشامخ والتطاول علي رئيس الجمهورية بهذا الأسلوب الفج. 

وأمام ذلك التمس صبري وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة وفي حالة ثبوت صحة ما هو منسوب إليه إحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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سمير صبري بلاغ الفجر

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