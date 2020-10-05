قبل طرحه بيوم.. "الفجر الفني" يكشف كواليس تصوير كليب "جريدة الرجل الثاني" لصابر الرباعي

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شوق النجم صابر الرباعي جمهوره بالبرومو الدعائي لأغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثاني" وسوف تبصر النور خلال يوم واحد.



وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن الكليب تم تصويره في عدة مناطق متنوعة في لبنان، في جبال عالية والداون تاون بالعاصمة اللبنانية بيروت، كما استغرقت فترة التصوير 3 أيام.



جريدة الرجل التاني من كلمات نزار قباني وألحان الموسيقار طلال وتوزيع ميشال فاضل والكليب بعدسة المخرج وليد ناصيف وإشراف عام علي المولى.



يذكر أن صابر الرباعي، كان قد طرح مؤخرًا فيديو كليب بعنوان "ليلة فى العمر"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع الموسيقى عمر صباغ، من إخراج وليد ناصيف.

