نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة خاصة لصالح جمعة









وجه واحد من نجوم النادي الأهلي نصيحة خاصة لصالح جمعة نجم القلعة الحمراء بسبب الأزمات التي يعيشها حاليا.





ويرى محمد عامر لاعب النادي الأهلي السابق، أن ابتعاد الحارس علي لطفي عن المباريات أثر على مستواه.





وقال عامر خلال حواره لبرنامج الماتش: "علي لطفي من الحراس الموهبين، أتابعه منذ أن كان في إنبي، ولكن ابتعاده عن المباريات أثر عليه".





وأنتقل بالحديث عن صالح جمعة قائلا: "لاعب مميز للغاية وهو أكثر شخص دراية بما يفعله، وهو أكثر شخص يجب أن يحاسب نفسه على الفرص التي اضاعها".



