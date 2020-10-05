تعرف على عرض برشلونة الأخير لضم نجم مانشستر سيتي





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني قدم عرضًا جديدًا في الساعات القليلة الماضية لمسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد مع نجم دفاع الفريق الإسباني إريك جارسيا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونوهت صحيفة سبورت الإسبانية أن الميركاتو الصيفي سينتهي غدًا الإثنين في قارة أوروبا كما حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويرغب مسئولو برشلونة في حسم الصفقة مع مانشستر سيتي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن عرض برشلونة الأول من أيام بلغت قيمته 8 ملايين يورو فقط وهو ما رفضه مانشستر سيتي على الفور ولكن في المقابل قام النادي الإنجليزي بتخفيض مطالبه المالية من 30 مليون إلى 20 مليون للتخلي عن نجمه الشاب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يجد هذا المبلغ مبالغًا فيه كثيرًا لذلك قدم عرضًا جديدًا تبلغ قيمته 15 مليون يورو ويتم دراسته على طاولة مانشستر سيتي في الوقت الحالي وعلى رئيسهم اتخاذ القرار النهائي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مانشستر سيتي نجح في تدعيم خط دفاعه من أجل تعويض رحيل جارسيا المتوقع بالتعاقد مع مدافعين مميزين على رأسهم ناثان أكي من بورنموث وروبن دياز من بنفيكا وبالتالي من المتوقع رحيل هدف برشلونة قريبًا.