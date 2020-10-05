بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:04 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو نادي بيراميدز طلب من نظرائهم في النادى الأهلي، الحصول علي خدمات الثنائي أحمد الشيخ ومحمد شريف من أجل الموافقة علي رحيل رجب بكار إلى النادى الأهلي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الأهلي يرغب في انتداب رجب بكار في فترة الانتقالات المقبلة من أجل تدعيم الجهة اليمني التي لا يتواجد بها سوي محمد هاني بعد انتهاء عقد أحمد فتحي ورحيله بنهاية الموسم إلي بيراميدز.

وأوضح أن الأهلي في حاجة للتعاقد مع ظهير أيمن بعد رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز في الموسم الجديد.

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على المقاولون العرب أمس ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

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على بيع بيراميدز انتقالات الاهلي

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