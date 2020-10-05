"أصوات عربية" في الدورة القادمة لمعرض فرانكفورت للكتاب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 يترقب كتاب وأدباء عرب انطلاق الدورة الجديدة والاستثنائية من معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام انتظارا للفوز بفرصة لترجمة أعمالهم إلى لغات أجنبية في إطار برنامج طموح يهدف للترويج للترجمة عن العربية في الأسواق العالمية.

ويقيم المعرض الأبرز دوليا بمجال الطباعة والنشر الإلكتروني أنشطته عبر الإنترنت في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر تشرين الأول الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأدرج المعرض ضمن أنشطته برنامج بعنوان ”أصوات عربية“ وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ونتاج شراكة بين وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة والمعاهد الثقافية بالاتحاد داخل مصر بهدف تعزيز المشاركة الثقافية الأوروبية المصرية كقوة دافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وقال الناشر المصري شريف بكر منسق البرنامج في بيان إن لجنة تحكيم مستقلة اختارت قائمة تضم 32 عملا بناء على ترشيحات الناشرين لعرضها للترجمة إلى اللغات العالمية وذلك بعد عدة جلسات جرت عبر تطبيق زوم.

وأضاف أن اللجنة ستضع هذه الترشيحات أمام ممثلي دور النشر العالمية المهتمة بالأدب المصري والعربي الحديث من خلال ”كتالوج“ مترجم يقدم للناشرين بمعرض فرانكفورت.

وأشار إلى أن الإصدار الأول من المشروع سيقتصر على الأعمال المنشورة من خلال دور النشر المصرية على أن تمتد الإصدارات التالية لتشمل إصدارات مختلف دور النشر العربية بحيث تعكس تمثيلا أمينا لواقع النشر العربي أمام الناشر الأجنبي.

وتضم القائمة المختارة 13 عملا للنساء و19 عملا للرجال ومن أبرزها روايات (صليب موسى) تأليف هيثم دبور و(الوصايا) من تأليف عادل عصمت و(بيت القبطية) من تأليف أشرف العشماوي و(أطياف كاميليا) من تأليف نورا ناجي و(غيوم فرنسية) من تأليف ضحى عاصي و(إيقاع) من تأليف وجدي الكومي.

وبجانب اطلاق برنامج ”أصوات عربية“ يحتفي معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام بمجلة بانيبال التي تصدر باللغة الإنجليزية وتعني بالأدب العربي كما يعقد جلسة تضامنية لمساندة لبنان كأحد أهم البلدان العربية في حركة النشر.

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب الأهلي يكشف التشخيص الطبي لإصابة الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ نصف ساعة

بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تسريبات عبدالله الشريف.. عمرو أديب ساخرا: "المعارضة حلوة.. خدوني"

منذ ساعة و 12 دقيقة

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ حوالي 5 ساعات

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
12:19 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

02:04 ص

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»