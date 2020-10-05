"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تعاون أمل حجازي مع الملحن مصطفى شكري في ألبومها المقبل

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تستعد الفنانة اللبنانية أمل حجازي، لطرح ألبوم ديني جديد خلال الفترة المقبلة وتتعاون من خلاله مع الملحن مصطفى شكري، والذي قام بتلحين كل أغاني الألبوم.



وتواصل الفجر الفني مع الملحن مصطفى شكري وأعرب عن سعادته الشديدة بالتعاون مع أمل حجازي، وقال: هذا ليس التعاون الأول بيننا، فقد تعاونا 5 مرات من قبل، وتجمعنا علاقة صداقة قوية.



وأضاف شكري: الألبوم يتكون من 6 أغنيات تتنوع مابين الديني والاجتماعي، بينهم أغنية عن فلسطين وأخرى عن الرسول (ص) والأخلاق وعدد آخر من الأغاني المتنوعة، وكلهم من ألحاني، وتم التسجيل في دبي.



وكشف مصطفى عن أسماء عدد من أغاني ألبوم أمل حجازي وهم "يا خلق الله، يا فلسطين، نور الهداية، كتاب الله".



يذكر أن مصطفى شكري يتعاون مع النجمة مي عز الدين من خلال تلحين تتر البداية والنهاية لمسلسلها المنتظر خيط حرير، وهو من إخراج إبراهيم فخر ويشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلًا من محمود عبد المغنى، سوسن بدر، نيقولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، ونسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك.

