أوس أوس: "كان نفسي أكون مطرب وفشلت"

قال الفنان أوس أوس، إن أبرز ما جذبه للموافقة منذ اللحظة الأولى، على شخصية "زيكا" في مسلسل "اثنين في الصندوق" تشبهه بشكل كبير في العاطفة والتصرفات وردود الفعل.





وأضاف خلال تصريحات صحفية: "كما أنني أحب الغناء بشدة وكنت أتمنى أن أصبح مطربا يوما ما، لكنني أعلم أن صوتي لا يسمح بذلك مثل "زيكا" فقررت البعد عن الغناء مثله أيضا حتى لا أعذب الناس بصوتي.





يذكر أن أوس أوس شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق" بجانب عدد من الفنانين منهم حمدي الميرغني وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية ويشارك أوس أوس هذه الأيام في مسرحية "صباحية مباركة" والتي تجمع نجوم مسرح مصر.