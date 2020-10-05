برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:35 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
فتح نادي برشلونة باب التفاوض لرحيل عثمان ديمبيلي نجم نادي برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي القادم، في ظل عدم رغبة كومان في تواجده مع الفريق.

وهناك نية من جانب رونالد كومان في إنهاء التعاقد مع ممفيس ديباي من أجل دعم الخط الهجومي للفريق خلال منافسات الموسم المقبل.

ووجه نادي برشلونة رسالة تحذيرية لممفيس ديباي بالأمس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إشبيلية، وينتظر قراره الرسمي بشأن الرحيل.

وأكد كومان في الموتمر الصحفي الخاص باللقاء، أن ديمبيلي إذا قرر الرحيل عن النادي سيكون لديه الفرصة في المشاركة مع الفريق.

 وكان كومان قد صرح ذلك التصريح في وجود لويس سواريز وقبل رحيله عن برشلونة إلى صفوف نادي أتليتكو مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن حديث رونالد كومان عن يعني اقتراب رحيل ديمبيلي عن صفوف برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية فرنسية أن نادي ليون رفض فكرة رحيل ممفيس ديباي عن صفوف برشلونة خلال الميركاتو القادم، وسيتم التأكد من هذا الأمر قبل التخلص من عثمان ديمبيلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برشلونة انتقالات الدوري الإسباني

أخبار تهمك

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ نصف ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يوم

بعد تسريبات عبدالله الشريف.. عمرو أديب ساخرا: "المعارضة حلوة.. خدوني"

منذ ساعة و 10 دقيقة

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 4 ساعات

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب الأهلي يكشف التشخيص الطبي لإصابة الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 22 ساعة

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ ساعة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 14 ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
12:19 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

02:04 ص

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»