برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

فتح نادي برشلونة باب التفاوض لرحيل عثمان ديمبيلي نجم نادي برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي القادم، في ظل عدم رغبة كومان في تواجده مع الفريق.





وهناك نية من جانب رونالد كومان في إنهاء التعاقد مع ممفيس ديباي من أجل دعم الخط الهجومي للفريق خلال منافسات الموسم المقبل.





ووجه نادي برشلونة رسالة تحذيرية لممفيس ديباي بالأمس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إشبيلية، وينتظر قراره الرسمي بشأن الرحيل.





وأكد كومان في الموتمر الصحفي الخاص باللقاء، أن ديمبيلي إذا قرر الرحيل عن النادي سيكون لديه الفرصة في المشاركة مع الفريق.





وكان كومان قد صرح ذلك التصريح في وجود لويس سواريز وقبل رحيله عن برشلونة إلى صفوف نادي أتليتكو مدريد.





وأوضحت الصحيفة أن حديث رونالد كومان عن يعني اقتراب رحيل ديمبيلي عن صفوف برشلونة خلال الفترة المقبلة.



