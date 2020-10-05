تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز









قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء المعار إلي نادي سموحة وقع علي عقود انتقاله إلي نادى بيراميدز تمهيدًا للرحيل عن الاهلي خلال الفترة المقبلة.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن نادي بيراميدز يسعى لتأمين مركز صناعة اللعب في الفريق بلاعب متميز.





وأوضح أن اختيار نادي بيراميدز وقع علي ناصر ماهر الذي يقدم مستويات متميزة مع سموحة هذا الموسم وقام النادي السماوي بالحصول على توقيع ناصر ماهر تمهيدًا للتفاوض مع الأهلي أو الحصول على خدماته مجانًا حال رفض الأهلي استمرار اللاعب في قائمته نظرًا لرفض اللاعب استمرار إعارته.



