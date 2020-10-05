تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:33 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء المعار إلي نادي سموحة وقع علي عقود انتقاله إلي نادى بيراميدز تمهيدًا للرحيل عن الاهلي خلال الفترة المقبلة. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن نادي بيراميدز يسعى لتأمين مركز صناعة اللعب في الفريق بلاعب متميز.

وأوضح أن اختيار نادي بيراميدز وقع علي ناصر ماهر الذي يقدم مستويات متميزة مع سموحة هذا الموسم وقام النادي السماوي بالحصول على توقيع ناصر ماهر تمهيدًا للتفاوض مع الأهلي أو الحصول على خدماته مجانًا حال رفض الأهلي استمرار اللاعب في قائمته نظرًا لرفض اللاعب استمرار إعارته.

وأتم: "ناصر ماهر سيرفض الإعارة في الأهلي وسيطلب الاستمرار في صفوف الأهلي وسيضطر الأهلي للموافقة على رحيله حال عدم وجود مكان شاغر في قائمته للاعب".

أخبار تهمك

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 4 ساعات

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ أقل من نصف ساعة

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تسريبات عبدالله الشريف.. عمرو أديب ساخرا: "المعارضة حلوة.. خدوني"

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يوم

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 22 ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب الأهلي يكشف التشخيص الطبي لإصابة الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
12:19 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

02:04 ص

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»