إنطلاق معسكر المنتخب التونسي لمواجهة السودان ونيجيريا وديا

أنطلق معسكر المنتخب التونسي اليوم الأحد في العاصمة استعدادا لمباراتيه الوديتين ضد السودان ونيجيريا وسط قيود صحية.





وتضم قائمة المشاركين في المعسكر 27 لاعبا من بينهم 18 لاعبا محترفا يتقدمهم نجم الدحيل القطري يوسف المساكني ولاعب سانت اتيان الفرنسي وهبي الخزري.





وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم إن الحصة التدريبية الأولى على ملعب المنزه شارك بها اللاعبون الناشطون في الدوري التونسي وعدد من اللاعبين المحترفين من بينهم سعد بقير ونعيم السليتي ويوسف المساكني وعلي معلول والفرجاني ساسي وجاسر الخميري وفاروق بن مصطفى في انتظار وصول بقية العناصر.





وحظر الاتحاد حضور الجمهور ووسائل الإعلام تدريبات المنتخب (نسور قرطاج) لدواعي صحية ترتبط بالقيود التي أعلنتها الحكومة أمس السبت على كل التجمعات بسبب تفشي وباء كورونا.





ويلتقي نسور قرطاج منتخب السودان في التاسع من الشهر الجاري على ملعب رادس فيما يواجه المنتخب النيجيري في النمسا يوم 13 من ذات الشهر.



