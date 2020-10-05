وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:29 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت الدكتورة نفيين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قامت بإعفاء أبناء أسر برنامج " تكافل وكرامه " من المصروفات الدراسية الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بداية من الابتدائية وحتى الثانوية العامة.

وتابعت "القباج"، خلال مداخلة عبر تطبيق " زووم " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON E"، مساء الأحد، أن ابناء أسر برنامج تكافل وكرامه، يضم عدد كبير من الأطفال سواء في مرحلة الطفولة المبكرة وغيرها، بما يقدر بنحو 1.8 مليون طفل منهم 1.1 مليون طالب في المدارس الحكومية، حيث تم التنسيق مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على إعفائهم من تلك المصروفات، مشيرة إلى أن تكلفة هذه الإعفاءات تزيد عن 320 مليون جنيه بالنسبة لتكافل وكرامة.

اقرأ أيضًا:

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، تحمل وزارة التضامن الاجتماعي المصاريف المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لما يقرب من ١.١ مليون طالب من الأسر الأولي بالرعاية التي لم يتم قبولها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، في إطار التوجيهات الرئاسية بتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكلفة الإجمالية لتحمل الوزارة المصاريف المدرسية لـ١.١ مليون طالب تبلغ ٢٨٠ مليون جنيه.

كما أعلنت نيفين القباج تقديم ٢٠٠٠ لاب توب هدية للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية وألفين سماعة لذوى الإعاقة السمعية، فضلا عن تقديم ١٠٠ ألف شنطة مدرسية لأبناء الأسر الأولي بالرعاية مجانا، استعدادا للعام الدراسي الجديد،بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وأشارت نيفين القباج إلي أن الوزارة ستقدم منحا دراسية جامعية لـ 6309 طلاب، من المتفوقين علميا ضمن المسجلين في برنامج تكافل وكرامة، حيث سيتم توفير ٦٢٠٤ منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل، و١٠٥ للطلاب من أسر كرامة، وذلك دعما من الوزارة للطلاب المتفوقين وحافزا لهم لمواصلة تفوقهم الدراسي خلال مرحلة التعليم الجامعي.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لرفع العبء والتخفيف عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية، وذلك في إطار التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

أخبار تهمك

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 20 ساعة

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ حوالي 11 ساعة

محسن صالح: سيرينو والبلايلي فى حسابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يوم

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ يوم

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ يوم

بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. سر بكاء الفنان جمال يوسف على الهواء

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 10 ساعة

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
01:18 ص

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

10:29 م

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

02:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»