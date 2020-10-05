وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

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قالت الدكتورة نفيين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قامت بإعفاء أبناء أسر برنامج " تكافل وكرامه " من المصروفات الدراسية الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بداية من الابتدائية وحتى الثانوية العامة.



وتابعت "القباج"، خلال مداخلة عبر تطبيق " زووم " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON E"، مساء الأحد، أن ابناء أسر برنامج تكافل وكرامه، يضم عدد كبير من الأطفال سواء في مرحلة الطفولة المبكرة وغيرها، بما يقدر بنحو 1.8 مليون طفل منهم 1.1 مليون طالب في المدارس الحكومية، حيث تم التنسيق مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على إعفائهم من تلك المصروفات، مشيرة إلى أن تكلفة هذه الإعفاءات تزيد عن 320 مليون جنيه بالنسبة لتكافل وكرامة.



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وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، تحمل وزارة التضامن الاجتماعي المصاريف المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لما يقرب من ١.١ مليون طالب من الأسر الأولي بالرعاية التي لم يتم قبولها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، في إطار التوجيهات الرئاسية بتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكلفة الإجمالية لتحمل الوزارة المصاريف المدرسية لـ١.١ مليون طالب تبلغ ٢٨٠ مليون جنيه.



كما أعلنت نيفين القباج تقديم ٢٠٠٠ لاب توب هدية للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية وألفين سماعة لذوى الإعاقة السمعية، فضلا عن تقديم ١٠٠ ألف شنطة مدرسية لأبناء الأسر الأولي بالرعاية مجانا، استعدادا للعام الدراسي الجديد،بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.



وأشارت نيفين القباج إلي أن الوزارة ستقدم منحا دراسية جامعية لـ 6309 طلاب، من المتفوقين علميا ضمن المسجلين في برنامج تكافل وكرامة، حيث سيتم توفير ٦٢٠٤ منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل، و١٠٥ للطلاب من أسر كرامة، وذلك دعما من الوزارة للطلاب المتفوقين وحافزا لهم لمواصلة تفوقهم الدراسي خلال مرحلة التعليم الجامعي.



وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لرفع العبء والتخفيف عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية، وذلك في إطار التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

