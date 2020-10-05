طارق شوقي: 40% من طلاب المدارس تم اعفائهم من المصروفات الدراسية

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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، تفاصيل زيادة الاعفاءات من المصروفات المدرسية، قائلاً: " قرار الإعفاء أصبح يشمل ما هو أكبر من قواعد برنامج تكافل وكرامة، ليضم نحو مليون طالب أخر من المدرجين ضمن قواعد البيانات ممن تم رفضهم في برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة لنحو 1.1 مليون طالب ضمن أسر برنامجي تكافل وكرامة".



وتابع "شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأحد، أن إجمالي هذه الاعفاءات يقدر بنحو مليار و200 مليون جنيه بما يبلغ نحو 10 مليون طالب من إجمالي 23 مليون طالب بنسبة 40%، مشيرًا إلى أن هذه الالية والمنظومة تحقق العدالة والتكافل الاجتماعي فالقادر بوسعه الدفع وغير القادر يستفيد من ذلك.



وأضاف أنه بالرغم من كون حجم الانفاق المهول على عملية تطوير التعليم، إلا أن ذلك لم يثني وزارته أن تكون على قدر كبير من تحقيق التكافل الاجتماعي للفئات الاكثر عوزًا ضمن الفئات المستثناة.





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وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، تحمل وزارة التضامن الاجتماعي المصاريف المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لما يقرب من ١.١ مليون طالب من الأسر الأولي بالرعاية التي لم يتم قبولها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، في إطار التوجيهات الرئاسية بتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكلفة الإجمالية لتحمل الوزارة المصاريف المدرسية لـ١.١ مليون طالب تبلغ ٢٨٠ مليون جنيه.



كما أعلنت نيفين القباج تقديم ٢٠٠٠ لاب توب هدية للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية وألفين سماعة لذوى الإعاقة السمعية، فضلا عن تقديم ١٠٠ ألف شنطة مدرسية لأبناء الأسر الأولي بالرعاية مجانا، استعدادا للعام الدراسي الجديد،بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.



وأشارت نيفين القباج إلي أن الوزارة ستقدم منحا دراسية جامعية لـ 6309 طلاب، من المتفوقين علميا ضمن المسجلين في برنامج تكافل وكرامة، حيث سيتم توفير ٦٢٠٤ منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل، و١٠٥ للطلاب من أسر كرامة، وذلك دعما من الوزارة للطلاب المتفوقين وحافزا لهم لمواصلة تفوقهم الدراسي خلال مرحلة التعليم الجامعي.



وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لرفع العبء والتخفيف عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية، وذلك في إطار التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

