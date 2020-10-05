الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتُحذر سكان هذه المناطق



- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، عن حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.طقس الإثنين نهارًا- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.طقس الإثنين ليلًا- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.- طقس لطيف على السواحل الشمالية.- طقس لطيف على شمال الصعيد.- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.الظواهر الطبيعية:- أمطار متوسطة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.الوصف الفني لخرائط الطقس: