تعديل بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا (فيديو)

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كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل تعديل بروتوكول علاج فيروس كورونا.



وقال "حسني" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" الأحد: " إن الهدف من تعديل البروتوكول هو الوصول إلى نسب شفاء أفضل، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات المتوقعة جاءت بناء على دراسات عالمية ومصرية".



وأضاف "مصر تعتمد دائمًا تعديلات لمواجهة الفيروس، حتى دائما نكون سباقين بكل ما يستجد على الساحة من أدوية يمكن إضافتها للبروتوكول العلاجي بناء على الدراسات المصرية وما ينشر في الدوائر العلمية العالمية".



وتابع "جاهزين عند حدوث موجة ثانية أو أي مستجدات تتعلق بالفيروس، والعالم كله يفخر بالتجربة المصرية، ومتابعين دائمًا لكل ما هو جديد، ولكن نحذر الناس بألا يفقدوا حذرهم ويستمروا في تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي".



وبسؤال عن استخدام البلازما أشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أنه تم تغيير استخدام البلازما في بروتوكول العلاج فبدلًا من انتظار المريض أن تستدعي حالته وضعه على جهاز التنفس الصناعي، يتم استخدامها الآن في المراحل المبكرة لحالات الإصابة بعدما أثبتت فعاليتها في هذه الحالة.



آخر تطورات فيروس كورونا..



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97274 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 109 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 103575 حالة من ضمنهم 97274 حالة تم شفاؤها، و5970 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

