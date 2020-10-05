حقق فريق ريال مدريد فوزا مستحقا على حساب نظيره فريق ليفانتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا).

جاءت ثنائية ريال مدريد في شباك ليفانتي عن طريق، فينسيوس جونيور، كريم بنزيما بالدقيقتين 16، 96 من زمن المباراة.





على الجانب الآخر سقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام اشبيلية في نفس الجولة خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب كامب نو، سجل فيليب كوتينيو هدف البرسا، وتعادل لوك دي يونج للفريق الأندلسي.





بتلك النتائج يرتفع رصيد ريال مدريد إلي 10 نقاط ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما وصل رصيد برشلونة إلى 7 نقاط ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة.





وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراتي برشلونة وريال مدريد:-





1- ريال مدريد 10 نقاط

2- ريال بيتيس 9 نقاط

3- ريال سوسيداد 8 نقاط

4- فياريال 8 نقاط

5- برشلونة 7 نقاط

6- إشبيلية 7 نقاط

7- خيتافي 7 نقاط

8- فالنسيا 7 نقاط

9- قادش 7 نقاط

10- غرناطة 7 نقاط

11- أوساسونا 6 نقاط

12- أتليتكو مدريد 5 نقاط

13- سلتا فيجو 5 نقاط

14- إيبار 4 نقاط

15- ويسكا 4 نقاط

16- إلتشي 4 نقاط

17- ألافيس 4 نقاط

18- ليفانتي 3 نقاط

19- أتليتك بلباو 3 نقاط

20- بلد الوليد نقطتين



