رد قوي من عالم مصريات على بيع قطع آثار مصرية بـ5 آلاف دولار (فيديو)
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:32 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال بسام الشماع، عالم المصريات، إن هناك صالة شهيرة في الولايات المتحدة ستقوم بعرض 11 قطعة آثار مصرية للبيع في 13 أكتوبر المقبل، معقبًا: "لو شفنا هذه القطع سنبكي دمًا ودموعًا".
وتابع "الشماع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن هذه الآثار ستختفي بعد بيعها، ولن نعلم مكانها، مشيرًا إلى أن هناك قطعتين من هذه القطع جاءت من تل أبيب.
ولفت، إلى أن بعض هذه القطع معروضة للبيع بـ 15 ألف دولار، وهناك قطعة أخرى لبردية من كتاب الموتى معروضة بـ 15 ألف دولار، وهناك تمثال بديع معروض للبيع بـ 5 آلاف دولار،، معقبًا: "ده كلام، هذه الأرقام البخسة تدعو للقلق، وتكشف حقيقية المؤامرة، دا 5 آلاف دولار ثمن حذاء في بلاد بره".