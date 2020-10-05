ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب

يتربع عبد الله السعيد نجم بيراميدز على قمة ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 17 هدفا، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة، واقترب بنسبة كبيرة من حسم لقب "هداف" البطولة هذا الموسم لصالحه.

ويحتل المرتبة الثانية بقائمة الهدافين ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لفريق إنبي ووالتر بواليا لاعب فريق الجونة ولكل منهما 12 هدفا، بينما يحتل سيف الدين الجزيري المركز الثالث برصيد 11 هدفا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد مباريات "الأحد" في الجولة 31 من البطولة المحلية:-





1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 17 هدفا

2- محمد شريف (إنبي) 12 هدفا

3- والتر بواليا (الجونة) 12 هدفا

4- سيف الدين الجزيري (المقاولون) 11 هدفا

5- محمود علاء (الزمالك) 10 أهداف

6- حسام حسن (سموحة) 9 أهداف

7- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف

8- جون آنطوي (بيراميدز) 9 أهداف

9- وليد سليمان (الأهلي) 8 أهداف

10- أحمد زيزو (الزمالك) 7 أهداف

11- عمرو السولية (الأهلي) 7 أهداف

12-رفيق كابو (وادي دجلة) 7 أهداف



