"البلوك هو الحل".. رد ناري لديانا كرزون على التنمر من حفل زفافها

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
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علقت الفنانة اللبنانية ديانا كرزون، على التنمر من حفل زفافها، قائلة أنها لا تتدخل فى أى قضية يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على التليفزيون المصري: "ولكنى لا أتحمل أن أرى واقعة فيها تنمر، وأنسى نفسي كمطربة وانهال على المتنمرين بكافة الألفاظ".

وأشارت إلى أن السوشيال ميديا أصبحت سيئة ومحت الرحمة من بيننا ولم يعد أحد يستخدمها بطريقة صحيحة كما كان".

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