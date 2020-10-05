موعد مباراة آرسنال المقبل في الدوري الإنجليزي









يهبط نادي آرسنال على مضيفه مانشستر سيتي على ملعب ستاد الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.









ويحتل السيتي المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، من ثلاث مباريات خاضها حتي الآن، وقد وقع الفريق في فخ التعادل في آخر لقاءاته في الدوري أمام نادي ليدز، ويسعى المان سيتي لحصد نقاط المباراة الثلاثة.









وعلى الجانب الآخر يتواجد نادي آرسنال في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، وءلك من ثلاثة مباريات خاضها حتى الآن، تمكن من تحقيق الفوز في مبارتين وتلقى هزيمة وحيده أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويسعى الفريق لحصد الثلاثة نقاط أيضاً القفز المرتبة الرابع.











