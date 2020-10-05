موعد مباراة آرسنال المقبل في الدوري الإنجليزي
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
Advertisements
يهبط نادي آرسنال على مضيفه مانشستر سيتي على ملعب ستاد الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.
ويحتل السيتي المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، من ثلاث مباريات خاضها حتي الآن، وقد وقع الفريق في فخ التعادل في آخر لقاءاته في الدوري أمام نادي ليدز، ويسعى المان سيتي لحصد نقاط المباراة الثلاثة.
وعلى الجانب الآخر يتواجد نادي آرسنال في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، وءلك من ثلاثة مباريات خاضها حتى الآن، تمكن من تحقيق الفوز في مبارتين وتلقى هزيمة وحيده أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويسعى الفريق لحصد الثلاثة نقاط أيضاً القفز المرتبة الرابع.
وتقام مباراة آرسنال ومانشستر سيتي يوم السبت الموافق 17 أكتوبر، في تنام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا