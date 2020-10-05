كوكاكولا × الزرقا.. أرقام واحصائيات قبل المواجهة المرتقبة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل
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يحل كوكاكولا ضيفاً ثقيلاً على نظيره الزرقا، في الثالثة من عصر اليوم الإثنين، على ستاد نادي بني عبيد، ضمن منافسات الجولة 20 للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة بالدوري القسم الثاني .

ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين خلال مشوارهما في القسم الثاني الموسم الحالي:

1- أرقام وإحصائيات كوكاكولا

خاض فريق كوكاكولا 19 مباريات بدوري القسم الثاني، حصد خلالهم 19 نقطة، ويحتل الفريق المركز العاشر، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، وسجل فريق كوكاكولا 16 هدف، منهم 6 أهداف على ملعبه، مقابل 10 أهداف بالخارج ، وسكنت شباكه 25 أهداف، منهم 12 أهداف على ملعبه، مقابل 13 أهداف خارجه.

2- أرقام وحصاد الزرقا 

لعب الفريق 19 مباراة، حقق خلالهم، 9 إنتصارات، و5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، وسجل 19 هدف، وعليه 9 أهداف.

3- هدافي كوكاكولا

أكرم عبد ربه 6 أهداف، منهم 5 ضربات جزاء في منتخب السويس والداخلية وبتروجت والزرقا والترسانة وهدف في النصر، أحمد سعيد "بندق" 3 أهداف في الداخلية وسيراميكا والقناة، صلاح حلاوه هاتريك في المريخ، محمد ناجي جدو هدف في النصر، محمد علاء لالا هدف في النجوم، جابر سالم هدف في بتروجت.

4- نتيجة الجولة السابقة

تعادل فريق كوكاكولا على ملعبه من بتروجت، كما الزرقا تعادل مع فريق النصر بدون أهداف .

5- نتيجة الدور الاول 

شهد لقاء الدور الأول، الذي أقيم بالجولة العاشرة، تعادل كوكاكولا مع الزرقا على ملعبه، بهدف أكرم عبد ربه، من ضربة جزاء في الدقيقة 5 من الشوط الثاني، وسجل باسم عادل لاعب الزرقا، هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 49 من الشوط الثاني.

6- موقف الفريقين في الجدول 

يحتل فريق كوكاكولا المركز العاشر برصيد 19 نقطة، فيما يأتي أبناء دمياط بالمركز الثاني عشر، برصيد 9 نقاط .


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