كوكاكولا × الزرقا.. أرقام واحصائيات قبل المواجهة المرتقبة

"الفجر الرياضي

1- أرقام وإحصائيات كوكاكولا



خاض فريق كوكاكولا 19 مباريات بدوري القسم الثاني، حصد خلالهم 19 نقطة، ويحتل الفريق المركز العاشر، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، وسجل فريق كوكاكولا 16 هدف، منهم 6 أهداف على ملعبه، مقابل 10 أهداف بالخارج ، وسكنت شباكه 25 أهداف، منهم 12 أهداف على ملعبه، مقابل 13 أهداف خارجه.



2- أرقام وحصاد الزرقا



لعب الفريق 19 مباراة، حقق خلالهم، 9 إنتصارات، و5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، وسجل 19 هدف، وعليه 9 أهداف.



3- هدافي كوكاكولا



أكرم عبد ربه 6 أهداف، منهم 5 ضربات جزاء في منتخب السويس والداخلية وبتروجت والزرقا والترسانة وهدف في النصر، أحمد سعيد "بندق" 3 أهداف في الداخلية وسيراميكا والقناة، صلاح حلاوه هاتريك في المريخ، محمد ناجي جدو هدف في النصر، محمد علاء لالا هدف في النجوم، جابر سالم هدف في بتروجت.





4- نتيجة الجولة السابقة



تعادل فريق كوكاكولا على ملعبه من بتروجت، كما الزرقا تعادل مع فريق النصر بدون أهداف .



5- نتيجة الدور الاول



شهد لقاء الدور الأول، الذي أقيم بالجولة العاشرة، تعادل كوكاكولا مع الزرقا على ملعبه، بهدف أكرم عبد ربه، من ضربة جزاء في الدقيقة 5 من الشوط الثاني، وسجل باسم عادل لاعب الزرقا، هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 49 من الشوط الثاني.



6- موقف الفريقين في الجدول



يحتل فريق كوكاكولا المركز العاشر برصيد 19 نقطة، فيما يأتي أبناء دمياط بالمركز الثاني عشر، برصيد 9 نقاط .







يحل كوكاكولا ضيفاً ثقيلاً على نظيره الزرقا، في الثالثة من عصر اليوم الإثنين، على ستاد نادي بني عبيد، ضمن منافسات الجولة 20 للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة بالدوري القسم الثاني .ويستعرض" أرقام وإحصائيات الفريقين خلال مشوارهما في القسم الثاني الموسم الحالي: