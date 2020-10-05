تعرف على الإجراءات الوقائية الجديدة لوزارة التعليم قبل العام الدراسي (فيديو)

Advertisements

أوضح طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية جديدة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، معتمدة على التعاون من جميع مؤسسات الدولة المعنية ومن قبلهم أولياء الأمور والطلبة أنفسهم.



وقال "شوقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن الفصل بأي حال من الأحوال لن يكون به أكثر من 15 أو 20 طالب، موضحًا أنه سيتم توزيع كثافة الطلبة داخل المدارس بتقسيم الطلبة على مدار الأسبوع.



وأشار إلى أنه سيتم تعقيم جميع المدارس والاهتمام بالنظافة العامة بها على مستوى 55 ألف مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، موضحًا أنه سيتم وضع ضوابط مشددة في المدارس كإجراء احترازي لمواجهة كورونا تتمثل في قياس الحرارة بعد شراء أجهزة لقياس الحرارة تكفي جميع مدارس مصر.



وتابع "عند حدوث أكثر من حالتين داخل الفصل خلال أسبوعين يؤخذ قرار من الإدارة الصحية والإدارة التعليمية ويتم غلق الفصل لمدة 28 يوم، وفي حال حدث أكثر من حالات داخل أكثر من فصل داخل المدرسة يتم غلق المدرسة للمدة ذاتها، وإذا فرص حجر صحي في قرية أو مدينة يتم غلق المدارس فيها، قرار غلق الفصل أو المدرسة تتخذه الإدارة الصحية وليس الفيس بوك وهي نفس الإجراءات التي ستطبق على المدارس الخاصة والدولية".



وأشار إلى أن الوزارة ليست لديها أي ميزانية لتوفير الكمامات للطلبة في جميع المدارسة على مستوى محافظات الجمهورية والتي تصل إلى 23 مليون طالب، موضحة أنه سيتم توفير الكمامات لأعضاء هيئة التدريس.



وأكد أن الطالب الذي يشعر بأي أعراض مشابهة للكورونا يفضل عدم نزوله إلى المدرسة، والالتزام بالمنصات الالكترونية والقنوات التعليمية التلفزيونية والتي ستبدأ مع بداية العام الدراسي في 17 أكتوبر الجاري أو قبلها بأيام.



وتابع "سيتم عودة دروس التقوية داخل المدارس وسيتم اختيار المدرسين وفق شروط وضعتها الوزارة، مع الالتزام بجميع الضوابط الاحترازية، والأسعار تتراوح ما بين 10 وحتى 80 جنيه حسب المنطقة الجغرافية وقدرة الناس بها، حيث سيتم إتاحة هذه الدروس بين المدارس بشكل تنافسي بما يجعله منافس لمن حوله، والطالب غير مقيد بأخذ هذه الدروس في مدرسته فقط، وعائد هذه الدروس سيذهب 70% منه للمعلم وجزء منها لمعلمي الأنشطة والباقي للمدرسة لإصلاحها".





وفي ذات السياق أشار إلى أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، مؤكدًا أن الالتزام هذا العام يحتاج إلى التعاون من جميع مؤسسات الدولة المعنية ومن قبلهم أولياء الأمور والطلبة أنفسهم.

وقال إن الفصل بأي حال من الأحوال لن يكون به أكثر من 15 أو 20 طالب، موضحًا أنه سيتم توزيع كثافة الطلبة داخل المدارس بتقسيم الطلبة على مدار الأسبوع.



ولفت إلى أنه سيتم تعقيم جميع المدارس والاهتمام بالنظافة العامة بها على مستوى 55 ألف مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، موضحًا أنه سيتم وضع ضوابط مشددة في المدارس كإجراء احترازي لمواجهة كورونا تتمثل في قياس الحرارة بعد شراء أجهزة لقياس الحرارة تكفي جميع مدارس مصر.



