سينورلد تدرس إغلاق جميع دور السينما التابعة لها في بريطانيا وأمريكا مؤقتا





قالت شركة سينورلد، ثاني أكبر شركة في العالم لإدارة دور السينما، إنها تدرس إغلاق جميع دور السينما التابعة لها في الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل مؤقت لكن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.





وقالت الشركة في بيان ”نؤكد أننا ندرس إغلاق جميع دور السينما التابعة لنا في بريطانيا والولايات المتحدة مؤقتا، لكن القرار النهائي لم يُتخذ بعد. فور اتخاذ القرار سنُطلع جميع العاملين لدينا وعملائنا في أقرب وقت ممكن“.