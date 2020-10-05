بعد تسريبات عبدالله الشريف.. عمرو أديب: "قطر مش هتنام"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على التسريب الصوتي الذي أذاعه لفتاة تدعى ريم تفضح فيه الإخواني الهارب عبدالله الشريف، قائلا: "اللي يهمني نعرف هو بيفكر في مصر والمصريين ازاي".





ووصف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، عبدالله الشريف بالمنافق الأكبر، مضيفا: "يطلع يكلمنا عن العسكر والبيادة والفساد، وهو مقضيها مش جنسيا.. مقضيها ضلاليا وكذبيا، هو بيكره البلد وبيحتقر المصريين".



