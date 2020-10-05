بعد تسريبات عبدالله الشريف.. عمرو أديب: "قطر مش هتنام"
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:23 ص
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على التسريب الصوتي الذي أذاعه لفتاة تدعى ريم تفضح فيه الإخواني الهارب عبدالله الشريف، قائلا: "اللي يهمني نعرف هو بيفكر في مصر والمصريين ازاي".
ووصف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، عبدالله الشريف بالمنافق الأكبر، مضيفا: "يطلع يكلمنا عن العسكر والبيادة والفساد، وهو مقضيها مش جنسيا.. مقضيها ضلاليا وكذبيا، هو بيكره البلد وبيحتقر المصريين".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "ربك أراد إلا أن يتم نوره.. وفضائحهم بقت بجلاجل، وربنا رفع الستر عنهم"، متابعا: "قطر الليلادي مش هتنام".
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