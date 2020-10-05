بعد تسريبات عبدالله الشريف.. عمرو أديب: "قطر مش هتنام"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على التسريب الصوتي الذي أذاعه لفتاة تدعى ريم تفضح فيه الإخواني الهارب عبدالله الشريف، قائلا: "اللي يهمني نعرف هو بيفكر في مصر والمصريين ازاي".

ووصف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، عبدالله الشريف بالمنافق الأكبر، مضيفا: "يطلع يكلمنا عن العسكر والبيادة والفساد، وهو مقضيها مش جنسيا.. مقضيها ضلاليا وكذبيا، هو بيكره البلد وبيحتقر المصريين".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "ربك أراد إلا أن يتم نوره.. وفضائحهم بقت بجلاجل، وربنا رفع الستر عنهم"، متابعا: "قطر الليلادي مش هتنام".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو اديب تسريبات بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من مرتضى منصور على قرار إيقافه 4 سنوات

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يوم

الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

منذ ساعة و 27 دقيقة

طبيب الأهلي يكشف التشخيص الطبي لإصابة الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 10 ساعة

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اللجنة الأولمبية تقرر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 21 ساعة

هل انتصرت اللجنة الخماسية على رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
12:19 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

10:29 م

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»