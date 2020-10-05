صديق عن استمرار خطط تطوير العشوائيات: "الرئيس السيسي قال اسعدوا الناس"

قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم البدء في حصر أراضي لبناء مدن على غرار الأسمرات في 4 محافظات، مشيرًا إلى أن هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير شقق سكنية لكل المصريين.





وأضاف "صديق" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن روضة السيدة مشروع حضاري نقل تل العقارب إلى منطقة أخرى أكثر حضارية وآمانًا.





وأشار إلى أن الدولة ستقوم باستغلال 73 قطعة أرض على مستوى محافظات الجمهورية لإقامة مشروعات إسكان مخطط، موضحًا أن المدن السكنية الجديدة ستتمتع بخدمات على أعلى مستوى، مستطردًا "الرئيس قال اسعدوا الناس".





وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن فاتورة تطوير العشوائيات بلغت 28 مليار جنيه من إجمالي 38 مليار جنيه تم رصدهم لتطوير العشوائيات.





وفي تصريحات سابقة قال صديق إن مصر 2030 ستكون خالية من المناطق العشوائيات، وتابع "صديق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، وزارة الإسكان اعتمدت خطة تطوير العشوائيات في الموازنة العامة للدولة.





وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، تطوير العشوائيات عملية تصاعدية بحث كل سنة يتم التطوير بنسبة معينة، لافتا أن الدولة محملة بمشروعات عملاقة وضخمة.





في سياق منفصل، قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن التجربة المصرية في تطوير العشوائيات يشار إليها في العام أجمع، لافتَا إلى أن البنك الدولي طالب كينيا بالاطلاع على تجربة القاهرة في تطوير العشوائيات.





وتابع "صديق"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن باكستان طالبت بالاطلاع على تجرية مصر في مجال تطوير العشوائيات للإستفادة منها، معقبًا: "ما يحدث في تطوير العشوائيات توفيق من الله أولًا، وثانيًا بفضل دعم القيادة السياسية".





وفي سياق متصل، قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن مركز بحوث البناء أصدر بيان يؤكد أن هناك 7 بلوكات سكنية في منطقة أرض المطار بحي شمال الجيزة غير آمنة، وآيلة للسقوط.





وأشار "صديق"، إلى أنه تم تجهيز سكن بديل على الفور لأسر مساكن عثمان، موضحا أن محافظة الجيزة قامت بتمليك الأسر وعددها 232 أسرة الوحدات التي تم نقلهم إليها بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر.





وأضاف رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن حياة المواطن المصري على رأس أولويات الدولة، لافتا إلى أن محافظ الجيزة وجه بتوفير منافذ سلع في المنطقة التي تم نقل الأسر إليها.



