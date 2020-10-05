بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم باريس سان جيرمان

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أكدت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يقترب من ضم نجم باريس سان جيرمان السابق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.


ووفقاً لصحيفة "كيكر" الألمانية، فإن بايرن ميونيخ يقترب من ضم المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج في صفقة انتقال حر، قبل غلق سوق الانتقالات.


موتينج صاحب الـ31 عاماً، لم يجدد عقده باريس سان جيرمان هذا الموسم، وأصبح متاحاً في سوق الانتقالات دون مقابل.


واوضحت الصحيفة، أن مسؤولي البايرن توصلوا لاتفاق مع اللاعب، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة خلال أيام.


ويريد بايرن ميونيخ التعاقد مع مهاجم جديد، ليكون بديلاً للمهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي.



ولعب موتينج من قبل لعدة أندية أبرزها شالكة وماينز وستوك سيتي وباريس سان جيرمان.

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