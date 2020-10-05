أستاذ مناعة: هذه الفئات ممنوعة من لقاح الأنفلونزا
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:06 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن موانع الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، كثيرة ومنها الإرتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة إلى الأطفال الأقل من ثلاث سنوات، أو من يعاني من الحساسية المفرطة من تناول البيض.
وأضاف "عقبة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الذين أخذوا اللقاح سابقًا وحدثت لهم حساسية مفرطة، يجب عليهم أن يتوقفوا عن أخذ اللقاح، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية من مكونات اللقاح، وتابع:" اللقاح يجب أن يصرف من قبل الطبيب المعالج وبروشتة طبية".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و5981 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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