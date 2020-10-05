أستاذ مناعة: هذه الفئات ممنوعة من لقاح الأنفلونزا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن موانع الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، كثيرة ومنها الإرتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة إلى الأطفال الأقل من ثلاث سنوات، أو من يعاني من الحساسية المفرطة من تناول البيض.





وأضاف "عقبة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الذين أخذوا اللقاح سابقًا وحدثت لهم حساسية مفرطة، يجب عليهم أن يتوقفوا عن أخذ اللقاح، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية من مكونات اللقاح، وتابع:" اللقاح يجب أن يصرف من قبل الطبيب المعالج وبروشتة طبية".



