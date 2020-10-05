عبدالمنعم سعيد: "لو ترامب عطس العالم كله هيصاب بالأنفلونزا"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:50 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إنه يتوقع الإعلان عن إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل البيت الأبيض، قائلًا: "إذا عطس رئيس أمريكا العالم كله هيصاب بالأنفلونزا".

وأضاف "سعيد"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هبوط أسواق المال الأمريكية كان طبيعيًا بداية من المناظرة التي شهدت خروجًا كبيرًا عن النص".

وتابع: "من المنتظر أن تعود هذه الأسواق إلى الانتعاش مع استعادة الرئيس الأمريكي لصحته ربما بداية من الغد خاصة وأن حالة الرئيس حتى الآن لم تستدعي دخوله إلى العناية المركزة".

وفي تصريحات سابقة وصف سعيد تأثير إصابة الرئيس الامريكي ترامب بفيروس " كورونا " على مسار الانتخابات الرئاسية الامريكية بأنها مفاجاة "أكتوبر"، كاشفًا أن طبيعة الانتخابات دائمًا ما تحمل في طياتها مفاجئات في شهر أكتوبر الذي يسبق شهر " نوفمبر" وهو موعد الاستحقاق الانتخابي.

واستطرد "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديد ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأحد، أن إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا، أعطى الانتخابات درجة أعلى من الدراما تضاف للدراما التي شهدتها المناظرة الانتخابية بين المرشحين، فضلًا عن بعض الاحداث التي شهدتها بعض الولايات الأمريكية المختلفة في وقت سابق وهي "الاضطهاد العنصري ضد السود "، بما يعكس حالة من الاستقطاب الحاد في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن نجاح الرئيس الأمريكي ترامب في المرة السابقة كانت مفاجأة للعالم كله، وليس الولايات المتحدة الامريكية، مشيرًا أن فيصل حظه في الفوز يعتمد على مدى إنحدار موجة اليمين التي أتت به في السابق، رغم عدم وجود مؤشرات عالمية على انحسارها.

وحول تأثيرات إصابة "ترامب "على مسار العملية الانتخابية وإكسابه نبرة تعاطف، قال "السعيد": "هذا يتوقف على تصرف الديموقراطيين الذي بدى أكثر إتزانًا وخاليًا من الشماتة وقد نجحوا في ذلك، لكن تأثيرات الاصابة يمكن جمعها مع التداعيات السابقة وبشكل عام تؤثر سلبًا على مسار الانتخابات

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