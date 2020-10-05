"الطب الوقائي": 60% من الأمراض التنفسية في فصل الشتاء هي أمراض أنفلونزا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بقطاع الطب الوقائى، إن فيروس الأنفلونزا رغم بساطته في معظم الأحوال إلا أنه مرض يستحق الترصد والمتابعة، متابعا: "60% من الأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء هي أمراض أنفلونزا".





وأضاف "عبد الفتاح"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن لدينا ما يقرب من 5 ملايين جرعة من لقاح الأنفلونزا، بوزارة الصحة فقط، خلاف ما هو متوفر في القطاع الخاص.





ولفت "عبد الفتاح"، إلى أن أولوية صرف اللقاح ستكون لكبار السن والأطقم الطبية ومن يعاني من نقص مناعة، وتابع:"وسيكون متوفر في المراكز التابعة لوزارة الصحة والصيدليات".



