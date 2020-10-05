"الطب الوقائي": 60% من الأمراض التنفسية في فصل الشتاء هي أمراض أنفلونزا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:35 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بقطاع الطب الوقائى، إن فيروس الأنفلونزا رغم بساطته في معظم الأحوال إلا أنه مرض يستحق الترصد والمتابعة، متابعا: "60% من الأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء هي أمراض أنفلونزا".

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن لدينا ما يقرب من 5 ملايين جرعة من لقاح الأنفلونزا، بوزارة الصحة فقط، خلاف ما هو متوفر في القطاع الخاص.

ولفت "عبد الفتاح"، إلى أن أولوية صرف اللقاح ستكون لكبار السن والأطقم الطبية ومن يعاني من نقص مناعة، وتابع:"وسيكون متوفر في المراكز التابعة لوزارة الصحة والصيدليات".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و5981 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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