المقاولون العرب يكشف عن تطورات المفاوضات مع عماد النحاس لتجديد عقده
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:15 ص
محمد جمال
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قال المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن هناك شائعات طالت فريق الكرة بنادي المقاولون العرب وخاصة عماد النحاس، المدير الفني، وطاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق.
وأكد محمد عادل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الشائعات طالت المقاولون العرب من حيث اقتراب عماد النحاس للأهلي وإصابة طاهر بالكورونا".
وتابع: "اتفقنا مع عماد النحاس على التجديد والعقد لا يربطنا ولكن الكلمة والاتفاق هو من يربطنا".
وأشار: "لم نحسم الصفقات الجديدة ولكن نحتاج بعض المراكز لتدعيمها إلا أننا نركز في الوقت الجاري على حسم الدوري داخل المربع الذهبي".
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