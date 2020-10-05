أحمد موسى: المخابرات التركية وضعت ١٦ بندا للتنظيمات الإرهابية

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن المخابرات التركية أرسلت خطة من 14 بندًا للقنوات الإرهابية لتنفيذها في الفترة الحالية.



وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الأحد، أن الخطة جاء فيها، أن تقوم قنواتهم النشر في البرامج المسائية بكثافة أن النظام يساوم أهالي العوامية لتوظيف 3 من أقارب عويس الراوي مقابل عدم التظاهر.



ولفت موسى إلى أن الترويج على المنصات على السوشيال ميديا لفكرة نزول الناس من المشاريع، "عشان يروحوا يأيدوا الرئيس عند المنصة ".



وجاء البند الثاني من الخطة، حشد مواطنين في أتوبيسات خاصة مقابل 100 جنيه للفرد لنقلهم عند المنصة لتأييد السيسي.



بينما كان البند الثالث، الترويج لتوجيهات محمد علي بالتظاهر في ميداني العتبة والجيزة بدلا من التحرير على المواقع والقنوات والسوشيال ميديا.



كما تحدث الإعلامي أحمد موسى عن الإخواني محمد ناصر والذي أصبح اسمه المعروف به "كناريا"، لافتا إلى أنه يتحداه منذ 3 أيام للكشف عن حقيقة لقب كناريا.



وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن محمد ناصر يتم مناداته بين الإخوان في تركيا بكناريا، مؤكدا أنه يتاجر ويتربح على حساب الوطن وأنه يتقاضى 60 ألف دولار.



كان قد طالب الإعلامي أحمد موسى، من الأتراك بتوقيع الكشف الطبي على الخائن محمد ناصر "كناريا"؛ لأنه مرجح أنه يكون مصابًا بالإيدز.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن السلطات التركية يجب أن تطمأن أن الخائن محمد ناصر ليس مصابا بالإيدز.



وقال إن محمد ناصر "كناريا": "طلع خلبوص كبير"، متابعا أنه قد يقوم بنشر مرض الإيدز في تركيا ولذلك يجب مبادرة الكشف عليه سريعا من جانب السلطات التركية.



وتحدي الإعلامي أحمد موسى، من الإرهابي محمد ناصر"كناريا" بالإعلان عن سر تسميته بهذا الأسم قائلا "لو كناريا دكر يخرج للناس ويكشف السر وراء هذا اللقب".



وقال إن كناريا لديه حكايات ليلية وينفق أمواله على أهوائه الشخصية ورغباته، موجها حديثه إليه: "لو دكر أطلع للناس وقولهم سر لقب كناريا".



وتابع موسى أنه إذا لم يخرج الإرهابي محمد ناصر ويكشف لماذا أطلق عليه لقب "كناريا" سوف يكشف عن الحقيقة الكاملة للجميع.