أستاذ الأبحاث الإكلينكية بواشنطن يكشف تفاصيل البروتوكول العلاجي لـ"ترامب"

كشف أشرف الفقي، أستاذ الأبحاث الإكلينكية والمناعة بواشنطن، تفاصيل البروتوكول العلاجي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا.





وقال "الفقي" خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن ترامب يخضع للعلاج بأحد مشتقات الكورتيزون، كما أنه يتناول علاج ريمديدسيفير وبعض الأدوية المستخلصة من أجسام الحيوانات.





وأضاف أنه يحصل على دواء للحموضة ودواء للملاريا، موضحًا أن الحالة الصحية لترامب حتى الآن في مراحلها الأولى ولم تستدعي وضعه على أجهزة التنفس الصناعي وفقًا لتأكيدات الفريق الطبي المعالج له.





وبسؤاله عن أهمية لقاح الأنفلونزا الموسمية هذا العام أكد أستاذ الأبحاث الإكلينكية والمناعة بواشنطن، أن اللقاح يكتسب أهمية خاصة هذا العام لأنه يتزامن مع انتشار جائحة كورونا، حيث تتشابه أعراض الوبائيين بصورة كبيرة.





وكان كشف الفريق الطبي المعالج لحالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطورات حالته، مؤكدًا أن وضع رئيس الولايات

المتحدة جيد جدًا.





وقال الفريق الطبي في تصريحات بمؤتمر صحفي اليوم السبت إن الرئيس يتلقى رعاية طبية غير عادية ويتم مراقبته عن كثب، لافتًا إلى أنهم يتبعون أفضل السبل في علاج الرئيس.





وأضاف "نراقب أداء القلب والكلية والكبد، ولم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، لأنه لم يعاني من صعوبة في التنفس ولا يعاني من صعوبة في المشي".





وتابع "الرئيس يعاني من سعال خفيف لكنه بدأ في التحسن، وكان لديه حمى يوم الخميس وحتى الجمعة صباحا، نحن متفائلون بحذر ولديه الكثير من العمل".





واستطرد "الرئيس تلقى مضادا حيويا وسيعالج برمديسيفير لمدة 5 أيام بدأها منذ اليوم، ويخضع لمتابعة طبية دقيقة تحسبا لأي مضاعفات، وسيبقى في المستشفى حتى التأكد من الشفاء التام".





وكان أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى من فيروس كورونا، وتمنى الرئيس السيسي لترامب العودة بكامل الصحة للعودة لمواصلة جهود بلاده لمكافحة فيروس كورونا.





يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليو الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بـ"كوفيد-19" بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.





وقال ترامب، إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.





وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض.





وكان الرئيس الأمريكي قد قال مساء الخميس، إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.





وكتب ترامب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.





وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز"، أن نتائج اختبار "كوفيد-19" لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".





وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".





وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" وأن مع الرئيس الأمريكي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.



