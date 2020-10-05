بعد تسريبات عبدالله الشريف.. عمرو أديب ساخرا: "المعارضة حلوة.. خدوني"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على التسريب الصوتي الذي أذاعه لفتاة تدعى ريم تفضح فيه الإخواني الهارب عبدالله الشريف، وكشفت أنه أخبرها أنه لن يعود لمصر حال حدوث ثورة بها، وسيكتفي فقط بزيارتها.





وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "الست بتقوله هترجع مصر يقولها لاء"، مضيفا ساخرا: "حلوة المعارضة.. يا جدعان خدوني أنا أحسن منهم كلهم، أنا فلة"، لافتا إلى أن هذا التسريب ليس له علااقة بالجنس، وإنما يكشف أرائه السياسية.



