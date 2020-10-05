مهاجم باريس سان جيرمان في طريقه لبايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية أن لاعب باريس سان جيرمان بات قريبا من الانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.





وكتبت مجلة "كيكر" الألمانية و صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الأحد أن أن تشوبو-موتينج/31 عاما/ سيوقع عقدا لمدة عامين مع النادي البافاري، وأنه لم يتبق سوى إستجلاء بعض التفاصيل لإتمام الصفقة.





ولم تصدر بيانات رسمية تتعلق بهذا الموضوع بعد.





يشار إلى أن اللاعب الكاميروني الدولي المولود في هامبورج كان قد لعب في الدوري الألماني في ماينز وشالكه، وذلك قبل يلعب خلال العامين الماضيين مع باريس سان جيرمان، وهو الآن غير مرتبط بأي ناد.





وأضافت المجلة والصحيفة أن من المنتظر أن يكون لاعب الوسط المهاجم بديلا لروبرت ليفاندوفسكي، وهو الدور الذي تولاه مؤخرا اللاعب الصاعد جوشوا زيركزي/19 عاما/، والمزمع إعارته وفقا لمجلة "كيكر".



