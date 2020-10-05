الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
علي خلاف
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استعجل مسؤولو نادي الزمالك رد إدارة نادي بيراميدز حول إمكانية التعاقد مع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز ومنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
مفاوضات الزمالك لضم نبيل دونجا
وكانت إدارة نادي الزمالك قد قدمت عرضاً رسمياً لنظيرتها في بيراميدز من أجل الحصول على خدمات نجم وسط الفريق، نبيل عماد دونجا، خلال الفترة الماضية.
وطلب مسؤولو بيراميدز من إدارة الزمالك تأجيل مفاوضات ضم نبيل دونجا إلى ما بعد إنتهاء بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وكان نبيل عماد دونجا قد وقع على عقود انضمامه للزمالك وأبدى رغبته في اللعب للقلعة البيضاء دون أية شروط من اللاعب على إدارة الفارس الأبيض.