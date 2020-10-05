الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

استعجل مسؤولو نادي الزمالك رد إدارة نادي بيراميدز حول إمكانية التعاقد مع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز ومنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





مفاوضات الزمالك لضم نبيل دونجا





وكانت إدارة نادي الزمالك قد قدمت عرضاً رسمياً لنظيرتها في بيراميدز من أجل الحصول على خدمات نجم وسط الفريق، نبيل عماد دونجا، خلال الفترة الماضية.





وطلب مسؤولو بيراميدز من إدارة الزمالك تأجيل مفاوضات ضم نبيل دونجا إلى ما بعد إنتهاء بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





وكان نبيل عماد دونجا قد وقع على عقود انضمامه للزمالك وأبدى رغبته في اللعب للقلعة البيضاء دون أية شروط من اللاعب على إدارة الفارس الأبيض.











