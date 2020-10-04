اختتام فعاليات ملتقى منسقي الإعلام الرقمي للاتحادات العربية للدراجات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:43 م
الاتحادات العربية للدراجات
الاتحادات العربية للدراجات
الفجر السعودي
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اختتمت فعاليات ملتقى منسقي الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي ، أمس عبر الاتصال المرئي، الذي نظمه الاتحاد العربي للدراجات، برعاية رئيس مجلس الإدارة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي ، وإدارة الأمين العام إسماعيل سالم الحوسني ، وبحضور 12 من ممثلي الاتحادات الوطنية العربية للدراجات .

 

وتحدث الحوسني خلال الملتقى بنبذة تاريخية عن مراحل التطور الذي مر خلاله الإعلام من ورقي مكتوب ومتلفز وإذاعي إلى إعلام رقمي متطور يستخدم التقنيات الحديثة والسريعة والآمنة لنقل الأخبار ، مع شرح كيفية توظيف هذا الإعلام الذكي والحديث لخدمة رياضة الدراجات .

 

وعرض ممثلو اتحادات الأردن وليبيا والمغرب عدداً من المقترحات والأفكار، إضافة لمقترحات شفهية من الحضور تم توثيقها ، إذ حرصت في مجملها على أهمية الاستفادة من لغة الإعلام الحديث في نشر وتوصيل أخبار الاتحادات الوطنية إلى أكبر شريحة ممكنة من المهتمين، وبلغة واضحة وسهلة ومباشرة مع الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوافرة لدى الاتحاد العربي وبعض الاتحادات الوطنية في سد النقص الموجود لدى الاتحادات الأخرى .

 

وتقرر في نهاية الملتقى تشكيل لجنة مصغرة أحيلت إليها جميع المقترحات والأفكار المقدمة، لتعمل على وضع برامج وخطط عمل لها وفق برنامج زمني وبما يحقق من توفير منصة إعلامية رقمية عربية موحدة، يتم من خلالها الاعتماد في نشر أخبار الاتحادات الوطنية والاتحاد العربي بشكل احترافي ومتطور، ويضمن جذب عدد أكبر من متابعي وسائل التواصل والبوابات الإلكترونية ، على أن تعمل هذه اللجنة بشكل أسبوعي، وترفع توصياتها وخطط وبرامج العمل الجاهزة للتنفيذ إلى الملتقى الثاني، الذي سيتم عقده خلال شهر ديسمبر المقبل ، وبما يضمن انطلاق الموسم الرياضي القادم للاتحاد 2021م بشكل جديد ونشط إعلاميًا، بما يتواكب مع تطلعات وأهداف مجلس الإدارة .

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