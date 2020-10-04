20 لاعب في معسكر داخلي لجمهورية شبين قبل مواجهة النصر





النصر





يحتل فريق النصر، المركز الخامس، برصيد 29 نقطة، حيث خاض 19 لقاء، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى 6 هزائم، وسجل 21 هدف، وعليه 19 هدف.





جمهورية شبين





يحتل فريق شبين، المركز السابع، برصيد 23 نقطة، حيث خاض 19 لقاء، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، وتلقى 6 هزائم، وسجل 12 هدف، وعليه 11 هدف.

تنطلق في الثالثة من عصر اليوم الإثنين، مباراة النصر وجمهورية شبين، بالجولة العشرون، للمجموعة الثانية، من مسابقة دوري القسم الثاني.ويتواجد الفريق المنوفي، في معسكر بمقر النادي بشبين الكوم، وسيغادر الجمهورية في الحادية عشر من صباح اليوم للقاهره لخوص اللقاء الذي سيقام بملعب النصر، بمصر الجديدة.وتتضمن قائمة الجمهورية للمباراة 20 للاعب، وهم، محمد سعيد شيكا، أحمد المحرات، أحمد الشرقاوي، أحمد أمين، محمد خالد، محمد ابو طالب، خالد مسعد، مصطفى هاني، أحمد صادق ميدو، مصطفى زيكو، محمد عزت، طلبة محمد، محمود شعلان، شريف مجدي، محمود مقلد، محمود حميد، فوفانا، أيمن سعد، ايمن العادلي، مصطفى حافظ.ويغيب عن صفوف الفريق المنوفي، أمير نعمان، يوسف شعبان، عمرو ثابت، حمد محمد، اسلام فريد، محمد منصور، عمرو زينهم، وائل علي، محمد شعراوي، اسلام محمد، مصطفى شلبي، يوسف علاء، محمد رمضان، سيسية.