المستشار الطبي لرئيس الوزراء يكشف تفاصيل الاستجابة لـ4 آلاف استغاثة طبية (فيديو)

كشف حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، تفاصيل الاستجابة لـ 4 آلاف استغاثة طبية عبر وسائل الإعلام التلفزيونية أو الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بأكملها بتولي الرعاية الصحية للمصريين.





وقال "المصري" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن مجلس الوزراء أصدر 727 قرارًا، في حين أن باقي القرارات صدرت من المجالس الطبية المتخصصة.





وأضاف "هناك فريق متخصص يعمل بشكل منهجي ويتولى متابعة حالات الاستغاثة التي يتم نشرها على مواقع السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام، إحنا بندور على الحالات وبنساعدها، وهناك لجنة خاصة تتولى التواصل مع هذه الحالات".



