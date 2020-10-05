المستشار الطبي لرئيس الوزراء يكشف تفاصيل الاستجابة لـ4 آلاف استغاثة طبية (فيديو)
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:35 ص
شيماء حسن
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كشف حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، تفاصيل الاستجابة لـ 4 آلاف استغاثة طبية عبر وسائل الإعلام التلفزيونية أو الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بأكملها بتولي الرعاية الصحية للمصريين.
وقال "المصري" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن مجلس الوزراء أصدر 727 قرارًا، في حين أن باقي القرارات صدرت من المجالس الطبية المتخصصة.
وأضاف "هناك فريق متخصص يعمل بشكل منهجي ويتولى متابعة حالات الاستغاثة التي يتم نشرها على مواقع السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام، إحنا بندور على الحالات وبنساعدها، وهناك لجنة خاصة تتولى التواصل مع هذه الحالات".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و5981 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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