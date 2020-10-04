رغم الخسارة التاريخية.. محمد صلاح يحصل على أعلى تقييم للاعبي ليفربول

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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خسر فريق ليفربول بنتيجة ثقيلة بسباعية مقابل هدفين أمام نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد.

 

وعلى الرغم من الخسارة، إلا أن محمد صلاح نجم ليفربول، الذي شارك بشكل أساسي في مباراته اليوم أمام أستون فيلا، حصل على أعلى تقييم في اللقاء من بين لاعبي فريقه، بعدما سجل هدفي الريدز في المباراة.

 

وكشفت شبكة "هوسكورد" العالمية، أن محمد صلاح حصل على تقييم 8.2/10 وهو الأعلى بين لاعبي ليفربول، والثالث في المباراة بشكل عام.

 

وأكدت الشبكة أن صلاح استحوذ على الكرة بنسبة 4.2 %، وبلغت دقة تمريراته الصحيحة 90 %، كما فاز في المراوغات مرتين، وصوب تسديدتين تجاه المرمى، وفقد الاستحواذ على كرته مرة واحدة فقط.

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