رانيا المشاط: وباء كورونا أكد ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن وباء كورونا أوجد تحديات وضغوطًا متعددة، لكنه أكد أنه لا توجد دولة بمعزل عن الدول الأخرى.





وأضاف وزيرة التعاون الدولي، خلال حوارها عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، إن وباء كورونا كشفت عجز الدول منفردة في التصدى للأزمة، وأكد ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف.





وذكرت "المشاط" أن هناك طلب عالمي للتمويل فى الفترة الحالية، فى ظل التأثر الكبير للدول في القطاعات المختلفة، وخاصة قطاع السياحة، مشددة على ضرورة التكامل بين الشركاء، من خلال منصة التعاون المشترك التي تحدد دور كل شريك تنموي، وأولويات الحكومة، وهذا أول مباديء الدبلوماسية الاقتصادية.





وأوضحت أن الدبلوماسية الاقتصادية، تتضمن عدة مباديء أبرزها التكامل بين الشركاء، وسرد المشاركات الدولية، من خلال المواطن والمشروعات والأهداف كقوة دافعة عبر أهداف التنمية المستدامة.





وكانت أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تعمل على مشاريع كثيرة لتحقيق النمو، وخفض مستويات البطالة.





وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال حوارها عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدول لتنمية سيناء، من خلال زيادة المشاريع التنموية في سيناء، آخرها 18 تجمع تنموي سكني وزراعي، بهدف خلق تنمية حقيقية على الأرض، تتضمن 1200 منزل، وهذا الرقم ليس بالقليل، مضيفة:" التنمية في هذه المناطق تحدي كبير".









وذكرت أن مهام وزارة التعاون الدولى هو العمل على مهام رؤية واستراتيجية الدولة 2030، مضيفة أن مصر بلد كبير في المنطقة العربية، ومؤسسات التقييم الائتماني المختلفة الكبيرة لم تغير تصنيفها لمصر ولا حتى نظرتها المستقبلية.





وأضافت أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.



