مايكل نصيف: الاقتصاد المصري حقق طفرة غير مسبوقة

هنأ المستشار مايكل نصيف، خبير التنمية الاقتصادية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.





وقال "مايكل"، خلال مداخلة مع فضائية الحدث اليوم، مساء الأحد، إن انتصارات أكتوبر ذكرى العزة والكرامة واليوم الذي أثبت فيه الجندي المصري أنه قادر على حماية أرضة من أيدي أي مختصب، مضيفا أن رجال القوات المسلحة صنعوا ملحمة ومنهجية عسكرية أذهلت الجميع.





وأضاف أن 47 عامًا مرت على حرب اكتوبر المجيد ولم يكن انتصارًا عسكريًا أو سياسيًا إنما كان انتصارًا على الظروف المعاكسة، متابعا أنه هذه الظروف المعاكسة كان لها تأثيرًا بخلاف ظروف الحرب على مستوى المعيشة والحصار الاقتصادى.





وأوضح المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري عام 1973 بمعزل على السنوات السابقة كان يتجه ببطء الى الأمام محقق نموًا زاد 6% الى أن ظهرت القروض المدنية والمعونات مرورًا بالازمة العالمية وزادت الديون المصرية حتى وصل هذا التزايد الى 2010 وكان بدرت امل للانتعاش الاقتصادى.





وتابع المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، أنه كان تعداد مصر تقريبًا 73 مليون نسمة إلى أن قامت ثورة 2011 وزادت الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى مصر حتى عام 2013 وهى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى مرتفعًا الدين العام المصرى الى 1644 مليار الى ما يعادل 238 مليار دولار.





وأكمل أنه ما كان يشكل نسبة ٧٠ % تقريبا من الناتج القومي، وهى تزايد 10 مليارات الدولار عن نهاية حكم المجلس العسكري، وهو ناتج عن تراجع كافة مؤشرات الاقتصاد المصرى 2011 نتيجة تراجع الدخل فى السياحة والبناء والتشييد والاستثمار.



