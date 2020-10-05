أسعار الذهب اليوم الإثنين 5-10-2020.. الذهب يتأثر من إصابة ترامب بكورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات، اليوم الإثنين أول تعاملات الأسبوع 5-10-2020، بعد ارتفاعات قوية حققتها على أثر صعود السعر العالمي بعد إعلان الرئيس الأمريكي إصابة بفيروس كورونا المستجد قبل أيام من بدء انتخابات الرئاسة الأمريكية.
 

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية كالتالي:



سعر جرام الذهب "عيار 18 ": 714 جنيه.

 سعر جرام الذهب "عيار 21 " : 833 جنيه.

سعر جرام الذهب "عيار 24" :  902 جنيه.

 سعر الجنيه الذهب: 6664 جنيه.

 

وشهدت أسعار الذهب في مصر زيادة بقيمة تراوحت بين 17 جنيه إلى 20 جنيه في الجرام على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، ولاسيما بعدما قفز سعر الأوقية العالمية إلى اعلي مستوى له في شهرين 1900 دولار.

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