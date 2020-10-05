في عيد ميلادها.. تعرف على تبرؤ شمس البارودي من أفلامها (صورة)

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة شمس البارودي، بعيد ميلادها الـ75 وهي احدى نجمات السبعينيات الثمانينات.

اسمها الحقيقي شمس الملوك جميل البارودي، ولدت في محافظة الجيزة 4 أكتوبر عام 1945، تعود أصولها إلى سوريا لديها سبع أشقاء، تعد واحدة من ضمن الفنانات اللواتي تمتعن بموهبة فنية متميزة كانت حياتها مليئة بالأدوار الجريئة إلى حد الإغراء.

تحولت حياتها في لحظة إلى "الحاجة" شمس بعد أدائها العمرة وارتدائها الحجاب واعتزالها الفن نهائيًا.

عقب اعتزال شمس البارودي، اضطرت إلى نشر إعلانًا عبر إحدى الصحف، يظهر بشكل يومى مدة أسبوع كإعلان مدفوع الأجر تتبرأ فيه من بعض أفلامها بعدما فشلت المفاوضات مع المنتجين لشراء هذه الأفلام مفاده "من ضار مسلمًا ضاره الله ومن شاق مسلمًا شاق الله عليه، صدق رسول الله.. تعلن السيدة شمس البارودي أن الأفلام التي تعرض لها حاليًا أو مستقبلًا كلها أفلام قديمة صورت منذ سنوات بعيدة، كما تعلن بأنها اعتزلت الفن نهائيًا بعد عودتها من العمرة منذ فبراير عام 1982 وحسبي الله ونعم الوكيل".

وأعاد المنتجون عرض أفلامها القديمة في دور العرض مما إضطرها لإعادة نشر الإعلان.

"المنتجون قادرون يتحملوا وزر ما يفعلوه وأوزارنا إحنا كمان.. أنا أقول قول سيدنا موسى فعلتها وأنا من الجاهلين"، كلمات قالتها شمس البارودي، خلال ظهورها في لقاء تليفزيوني بإحدى القنوات العربية، عقب سنوات من اعتزالها.

بدأت شمس البارودي، مشوارها الفني في الستينيات من القرن الماضي، حتى قرار اعتزالها عام 1982، تاركة وراءها رصيد يقترب من 50 عملًا فنيًا.

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