عبد الحفيظ: موسيماني يحظى بدعم من الجميع في الأهلي
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:48 م
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن، الفريق حقق فوزًا مهمًّا على المقاولون العرب في بطولة الدوري، وهو ما يمثل إعدادًا جيدًا قبل مواجهة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح أن بيتسو موسيماني، المدير الفني، يحظى بدعم كبير من جانب الجميع، والأهلي دائمًا ما يعمل على توفير الأجواء المناسبة والبيئة المثالية لنجاح أي مدير فني من أجل تحقيق تطلعات الجماهير.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن محمد الشناوي سوف يخضع لأشعة لتحديد درجة الإصابة، متمنيًا أن يكون جاهزًا للمواجهات المقبلة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جونيور أجايي وأحمد الشيخ.
وأكد مدير الكرة أن المباريات المتبقية من بطولة الدوري فرصة للجهاز الفني للوقوف على حالة اللاعبين وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.
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