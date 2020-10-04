عبد الحفيظ: موسيماني يحظى بدعم من الجميع في الأهلي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:48 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن، الفريق حقق فوزًا مهمًّا على المقاولون العرب في بطولة الدوري، وهو ما يمثل إعدادًا جيدًا قبل مواجهة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن بيتسو موسيماني، المدير الفني، يحظى بدعم كبير من جانب الجميع، والأهلي دائمًا ما يعمل على توفير الأجواء المناسبة والبيئة المثالية لنجاح أي مدير فني من أجل تحقيق تطلعات الجماهير.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن محمد الشناوي سوف يخضع لأشعة لتحديد درجة الإصابة، متمنيًا أن يكون جاهزًا للمواجهات المقبلة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جونيور أجايي وأحمد الشيخ.

وأكد مدير الكرة أن المباريات المتبقية من بطولة الدوري فرصة للجهاز الفني للوقوف على حالة اللاعبين وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.



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