طبيب حساسية محذرًا: كورونا أصبح له عدة سلالات

قال الدكتور محمد عبد العال، طبيب صدر وحساسية أصيبت والدته بفيروس كورونا، إنه في الفترة الأولى لجائحة كورونا كان هناك حرص شديد من قبل المواطنين، واتباع للإجراءات الأحترازية ولكن مؤخرًا بدأ يظهر التراخى الشديد في ذلك، وتابع:"الأفراح عادت والكل بياخد بعضه بالحضن..وبقى فيه استهتار غريب جدًا رغم أن الأعداد بتزيد".





وأضاف "عبد العال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه حتى الآن لا يوجد علاج لفيروس كورونا، وكل ما يتم صرفه للمرضى المصابين تعالج أعراض الفيروس، مشيرًا إلى أن تراجع حدة المرض لا يعنى أن الأمر قد انتهى، متابعا: "كورونا أصبح له عدة سلالات الآن وعلى الجميع اتباع الإجراءات الطبية والتباعد الاجتماعي".



