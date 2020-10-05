طبيب حساسية محذرًا: كورونا أصبح له عدة سلالات
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:43 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد عبد العال، طبيب صدر وحساسية أصيبت والدته بفيروس كورونا، إنه في الفترة الأولى لجائحة كورونا كان هناك حرص شديد من قبل المواطنين، واتباع للإجراءات الأحترازية ولكن مؤخرًا بدأ يظهر التراخى الشديد في ذلك، وتابع:"الأفراح عادت والكل بياخد بعضه بالحضن..وبقى فيه استهتار غريب جدًا رغم أن الأعداد بتزيد".
وأضاف "عبد العال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه حتى الآن لا يوجد علاج لفيروس كورونا، وكل ما يتم صرفه للمرضى المصابين تعالج أعراض الفيروس، مشيرًا إلى أن تراجع حدة المرض لا يعنى أن الأمر قد انتهى، متابعا: "كورونا أصبح له عدة سلالات الآن وعلى الجميع اتباع الإجراءات الطبية والتباعد الاجتماعي".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و5981 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.