الأهلي يحدد موعد السفر للمغرب قبل مواجهة الوداد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:26 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي موعد السفر إلى المغرب لمواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يتوجه إلى ‏المغرب يوم 13 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها يوم 17 من نفس الشهر في ‏ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وأوضح مدير الكرة أنه تحدث مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني للترتيب لرحلة الفريق إلى ‏المغرب، وتم الاستقرار على السفر يوم 13 من الشهر الجاري لملاقاة الوداد، على أن تكون ‏العودة في اليوم التالي للمباراة.‏

وفاز الأهلي اليوم على المقاولون العرب بهدف دون رد سجله عمرو السولية من ضربة جزاء، ‏في أول ظهور لموسيماني المدير الفني للفريق بعد توليه المهمة.‏

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