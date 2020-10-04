الأهلي يحدد موعد السفر للمغرب قبل مواجهة الوداد
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:26 م
علي نبوي
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حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي موعد السفر إلى المغرب لمواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يتوجه إلى المغرب يوم 13 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها يوم 17 من نفس الشهر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح مدير الكرة أنه تحدث مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني للترتيب لرحلة الفريق إلى المغرب، وتم الاستقرار على السفر يوم 13 من الشهر الجاري لملاقاة الوداد، على أن تكون العودة في اليوم التالي للمباراة.
وفاز الأهلي اليوم على المقاولون العرب بهدف دون رد سجله عمرو السولية من ضربة جزاء، في أول ظهور لموسيماني المدير الفني للفريق بعد توليه المهمة.
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