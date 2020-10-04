نشرة حوادث الفجر: النيابة العامة تحقق في إصابة 3 أشخاص خطأ بحادث سير بدمياط

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:27 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار

بعد تعاركهما علي الترشح.. رفض 3 طعون لمرشح لانتخابات النواب بسبب شقيقه

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى ٣ طعون من سيد طه حنفي علي قرار استبعاده بسبب شقيقه الذي أقام دعاوى قضائية لاستبعاده من السباق الانتخابي، ورد عليه شقيقه الآخر بنفس الدعاوى، لتفصل المحكمة بينهما، فيما أجلت المحكمة دعوى آخري خاصه به أيضًا وسيصدر بها حكم قضائي نهائي.
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شقيقان فرقهما سباق الانتخابات.. والمحكمة الإدارية تحسم الأمر

قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعون المقامة من جمال حنفي طه مرشح لانتخابات مجلس النواب، وعددهم ١١ طعن قضائي، علي الحكم الصادر بسبب شقيقه المنافس له علي نفس الدائرة، والذي أقام دعاوى قضائية ضده لخروجه من السباق، لآخر الجلسة.
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الداخلية تواصل تيسير الإجراءات لتمكين مالكي المركبات من تركيب الملصق الإلكتروني

تواصل وزارة الداخلية تيسير الإجراءات لتمكين مالكى المركبات (سيارات، دراجات نارية بمختلف أنواعها) من تركيب الملصق الإلكترونى.
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النيابة العامة تحقق في إصابة 3 أشخاص خطأ بحادث سير بدمياط

تباشر النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي التحقيقات في واقعة إصابة ثلاثة خطأ بحادث سير بدمياط.
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ضُرب بالخرطوش وإتصل بأهله".. تفاصيل جديدة حول واقعة مزارع أوسيم

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة، أن المزارع الذي إعترض طريقه 5 ملثمين، وأطلقوا صوبه عيار ناري بسلاح خرطوش بعد تجريده من ملابسه، وسط الزراعات بمركز اوسيم، هو من أجري إتصالا هاتفيا بأهليته بعد الواقعة.
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